Названы две причины увольнения Грасии из «Уотфорда»

Бывший главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия был уволен из клуба из-за разногласий с владельцем Джампаоло Поццо, сообщает Sky Sports. Помимо плохих результатов, Грасия не доверял новичкам клуба: полузащитника Исмаила Сарра «Уотфорд» подписал за 40 миллионов евро, а нападающего Дэнни Уэлбека взял как свободного агента. Первый провел на поле в этом сезоне 16 минут, Уэлбек — 39.

После 4-х туров чемпионата Англии «Уотфорд» набрал 1 очко и занимает последнее место в таблице.