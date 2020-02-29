Найджел Пирсон: «Победа над «Ливерпулем» превосходит все наши предыдущие достижения»

Главный тренер «Уотфорда» Найджел Пирсон прокомментировал разгром «Ливерпуля» в матче 28-го тура чемпионата Англии (3:0). «Уотфорд» смог прервать серию «красных» из 44 матчей без поражений и 18 побед.

— В последние недели нам было трудно довести игры до побед, — цитирует BBC Пирсона. — Думаю, сегодняшнее выступление превзошло все, чего мы уже достигли. Нужно заслужить право обыграть такую команду, как «Ливерпуль».

Футболисты сегодня проявили себя фантастически с точки зрения сплоченности, продемонстрировали хорошую дисциплину в игре без мяча и доставляли проблемы сопернику, получив мяч.

Ситуация, в которой «Уотфорд» оказался, озадачивает. У нас талантливая команда, сильный состав. Надеюсь, что после сегодняшней игры футболисты получат некоторую уверенность, что придаст импульс в борьбе за выживание.