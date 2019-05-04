Полузащитник "Борнмута" Натан Аке выразил радость по поводу победы над "Тоттенхэмом" (1:0) в матче чемпионата Англии. Победный мяч он забил в компенсированное время, когда "шпоры" играли вдевятером.

– Думаю, после двух удалений у соперника вы ждете победы – это логично, – цитирует ВВС Аке. – Но мы работали неаккуратно с мячом. Счастливы, что забили в последний момент. Важно хорошо играть с сильными командами. Мы хотим доказывать свою мощь и рады, что это получилось. У нас был хороший старт сезона, поэтому завершать сезон на такой ноте тоже очень приятно.