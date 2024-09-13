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Сегодня, 15:13

Наставник «Брайтона» Хюрцелер стал самым молодым лучшим тренером месяца в АПЛ

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Фабиан Хюрцелер.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер признан лучшим тренером августа в АПЛ, сообщает пресс-служба турнира.

«Брайтон» в последнем летнем месяце года обыграл «Эвертон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1), а также сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). «Чайки» идут на третьем месте в таблице чемпионата Англии с семью очками.

31-летний Хюрцелер стал самым молодым наставником в истории АПЛ, получившим награду тренеру месяца.

Кроме того, Хюрцелер стал первым главным тренером «Брайтона», удостоившимся этого приза с тех пор, как Крис Хьюстон выиграл эту награду в феврале 2018 года.

Футбол
Фабиан Хюрцелер
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«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
7
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
8
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
10
 Челси 3 1 1 1 7-5 4
11
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
12
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13
 МЮ 3 1 0 2 2-5 3
14
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
15
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
16
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
17
 Кр. Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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38 тур
14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 - : -
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
 - : -
14.09 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
14.09 22:00
Борнмут – Челси
 - : -
15.09 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
15.09 18:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 3
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Деклан Райс

Деклан Райс

Арсенал

 3 0 1
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