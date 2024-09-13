Наставник «Брайтона» Хюрцелер стал самым молодым лучшим тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер признан лучшим тренером августа в АПЛ, сообщает пресс-служба турнира.

«Брайтон» в последнем летнем месяце года обыграл «Эвертон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1), а также сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). «Чайки» идут на третьем месте в таблице чемпионата Англии с семью очками.

31-летний Хюрцелер стал самым молодым наставником в истории АПЛ, получившим награду тренеру месяца.

Кроме того, Хюрцелер стал первым главным тренером «Брайтона», удостоившимся этого приза с тех пор, как Крис Хьюстон выиграл эту награду в феврале 2018 года.