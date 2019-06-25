Насри может продолжить карьеру в чемпионате Австралии

Полузащитник "Вест Хэма" Самир Насри может перебраться в чемпионат Австралии. В его услугах заинтересован дебютант "Вестерн Юнайтед", сообщает the Herald Sun.

Напомним, 31-летний полузащитник подписал контракт с английским клубом в январе 2019 года после того как, отбыл полуторагодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он использовал запрещенный метод терапии.

В пяти матчах за "Вест Хэм" Насри отметился двумя результативными передачами.

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