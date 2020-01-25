Наследный принц Саудовской Аравии может приобрести «Ньюкасл»

Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность приобретения «Ньюкасла», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, арабский фонд — не единственный возможный покупатель клуба.

Для завершения сделки наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман хочет объединиться с британским финансистом Амандой Стейвли, которая уже пыталась приобрести клуб два года назад.

Нынешний владелец «Ньюкасла» Майк Эшли готов продать клуб примерно за 340 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне «Ньюкасл» после 24 матчей занимает 14-е место в АПЛ, имея в активе 30 очков.