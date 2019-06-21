"Наслаждайся завершением карьеры". "Челси" поздравил Торреса

Официальный Твиттер "Челси" поздравил бывшего нападающего лондонской команды Фернандо Торреса с завершением карьеры. 35-летний испанец выступал за "Челси" с 2011 по 2015 год.

Сегодня, 21 июня, Торрес объявил о завершении карьеры.

"Наслаждайся завершением карьеры", – написано в Твиттере "Челси".

Торрес – чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе "Челси", а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе лондонского клуба и "Атлетико". За всю карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры