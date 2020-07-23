«Напоминание каждому ребенку в мире, что все возможно». Ван Дейк сфотографировался с кубком АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк опубликовал в Instagram фотографию с трофеем АПЛ. Голландец обратился к юным футболистам, чтобы они верили в свою мечту.

«Обычный ребенок из Бреды, ставший чемпионом премьер-лиги. Это воплощение мечты, а также возможность для меня напомнить каждому ребенку в мире, что все возможно. Тяжелая работа и упорство! Не позволяйте не чьему невежеству, ненависти или негативу помешать вам быть лучшим, кем вы можете быть! Спасибо моей семье, фанатам, товарищам по команде и всему персоналу! «Ливерпуль», это для ВАС!» — написал ван Дейк.