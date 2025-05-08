«Наполи» заинтересован в Грилише
«Наполи» интересуется 29-летним вингером «Манчестер Сити» Джеком Грилишем, сообщает The Sun.
Главный тренер неаполитанского клуба Антонио Конте является поклонником английского игрока и считает, что тот может стать звездой команды. Отмечается, что Грилиш открыт к переходу в «Наполи».
В текущем сезоне Грилиш сыграл 31 матч во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.
Новости