12 мая, 02:35

«Наполи» намерен подписать де Брейне

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 33-летнего бельгийца, который летом станет свободным агентом, претендует «Наполи». Спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна пока не подтвердил интерес к игроку.

В начале апреля де Брейне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Он выступает за горожан с 2015 года.

Кевин Де Брейне
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
