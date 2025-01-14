«Наполи» интересуется Гарначо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sport Italia.

По сведениям источника, на 20-летнего аргентинца претендует «Наполи». Английский клуб готов отпустить игрока за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Гарначо провел 30 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.