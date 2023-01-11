Жоау Феликс: «Челси» — одна из величайших команд в мире, и я надеюсь помочь ей достичь поставленных целей»

Нападающий Жоау Феликс прокомментировал переход в «Челси».

«Челси» — одна из величайших команд в мире, и я надеюсь помочь ей достичь поставленных целей, поэтому я очень, очень рад быть здесь и очень воодушевлен возможностью играть на «Стэмфорд Бридж», — приводит пресс-служба клуба слова Феликса.

Сегодня, 11 января, лондонский клуб объявил об аренде 23-летнего нападающего.

В сезоне-2022/23 португалец забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико».