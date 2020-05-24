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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре — трансферная цель «Ливерпуля» на лето

14:39

«Ливерпуль» определил нападающего «Вулверхэмптона» Адаму Траоре трансферной целью на лето, сообщает The Sun.

По информации источника, на приобретении 24-летнего испанца настаивает главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Сообщается, что сделка может обойтись «Ливерпулю» более чем в 60 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Траоре забил 6 голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Траоре в 22,95 миллиона фунтов.

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