«Ливерпуль» определил нападающего «Вулверхэмптона» Адаму Траоре трансферной целью на лето, сообщает The Sun.

По информации источника, на приобретении 24-летнего испанца настаивает главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Сообщается, что сделка может обойтись «Ливерпулю» более чем в 60 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Траоре забил 6 голов и отдал 10 результативных передач в 43 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Траоре в 22,95 миллиона фунтов.