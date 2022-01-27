Мендеш предложил «Барселоне» подписать Траоре в качестве альтернативы Дембеле

Адама Траоре может перейти из «Вулверхэмптона» в «Барселону»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре предложил «Барселоне» подписать своего клиента в качестве альтернативы Усману Дембеле, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент предложил «Барселоне» арендовать 26-летнего испанца с обязательным правом выкупа и подписать с ним четырехлетний контракт.

Отмечается, что нападающий дал согласие на переход во время встречи с представителями каталонского клуба, но окончательного решения о трансфере пока нет.

Траоре сможет перейти в «Барсу» в зимнее трансферное окно, только если нападающий Усман Дембеле покинет клуб до 31 января. Если этого не произойдет, переход состоится летом.

Мендеш сообщил каталонцам, что «Вулверхэмптон» хочет получить за испанца около 22 миллионов евро. Но сумма трансфера может снизиться, если в нее включат полузащитника сине-гранатовых Франсишку Тринкау, который выступает за английский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне Траоре забил один мяч в 23 матчах за «Вулверхэмптон».