«Бернли» объявил о трансфере 197-сантиметрового нападающего Вегорста, сравнив его с динозавром

Нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегорст перешел в «Бернли», сообщает пресс-служба английского клуба.

Контракт 29-летнего нидерландца с «Бернли» рассчитан на 3,5 года.

В анонсе трансфера 197-сантиметрового нападающего английский клуб сравнил его с динозавром из фильма «Парк Юрского периода».

В нынешнем сезоне Вегорст забил семь мячей и отдал одну результативную передачу в 24 матчах за «Вольфсбург».