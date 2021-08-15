Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио повторил рекорд Паоло Ди Канио
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио отличился в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
Для него этот гол стал 47-м в АПЛ в составе лондонского клуба. Он повторил рекорд итальянца Паоло Ди Канио.
Отметим, что Антонио имел возможность сразу установить новый рекорд, но не реализовал пенальти.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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