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Нападающий «Вест Хэма» Антонио — лучший игрок июля в АПЛ

14:13
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим футболистом АПЛ по итогам июля.

30-летний англичанин обошел в голосовании вратаря Ника Поупа («Бернли») и нападающих Оливье Жиру, Кристиана Пулишича (оба — «Челси»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед») и Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»).

На счету Антонио 8 голов и 1 результативная передача в 8 матчах за «Вест Хэм» в июле.

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