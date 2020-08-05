Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим футболистом АПЛ по итогам июля.

30-летний англичанин обошел в голосовании вратаря Ника Поупа («Бернли») и нападающих Оливье Жиру, Кристиана Пулишича (оба — «Челси»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед») и Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»).

На счету Антонио 8 голов и 1 результативная передача в 8 матчах за «Вест Хэм» в июле.