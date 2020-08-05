Нападающий «Вест Хэма» Антонио — лучший игрок июля в АПЛ
14:13
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио признан лучшим футболистом АПЛ по итогам июля.
30-летний англичанин обошел в голосовании вратаря Ника Поупа («Бернли») и нападающих Оливье Жиру, Кристиана Пулишича (оба — «Челси»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед») и Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»).
На счету Антонио 8 голов и 1 результативная передача в 8 матчах за «Вест Хэм» в июле.
8?? goals— Premier League (@premierleague) August 5, 2020
1?? assist@Michailantonio is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for July ??#PLAwards pic.twitter.com/W6aonF2uoO
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