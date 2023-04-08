Сон Хын Мин о 100-м голе в АПЛ: «Надеюсь, что все азиатские игроки посмотрят на это достижение и поверят в себя»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал то, что забил 100-й гол в АПЛ в матче против «Брайтона» (2:1) в 30-м туре.

«Это было то, о чем я мечтал. Это удивительное достижение, которого я не смог бы добиться без своих товарищей по команде. Забить 100 голов в АПЛ — это нечто грандиозное. Я был очень эмоционален, потому что у меня были тяжелые моменты в последние несколько недель. Скончался мой дедушка, и это было нелегко. Я хочу посвятить этот гол ему», — приводит слова Сон Хын Мина ВВС.

Также он высказался о том, что стал первым азиатским футболистом, забившим 100 голов в АПЛ.

«Надеюсь, что все азиатские игроки — особенно в Южной Корее — посмотрят на это достижение и поверят, что они тоже могут это сделать. Я беру на себя большую ответственность быть хорошим примером, чтобы помочь молодым ребятам. Я хочу, чтобы они поверили, что азиатский игрок может добиться удивительных вещей в премьер-лиге», — сказал игрок.

На данный момент Сон Хын Мин забил за «Тоттенхэм» во всех турнирах 142 гола и занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров. Ему необходим еще один гол, чтобы сравняться с Джермейном Дефо (143).