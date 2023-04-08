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Сегодня, 20:22

Сон Хын Мин о 100-м голе в АПЛ: «Надеюсь, что все азиатские игроки посмотрят на это достижение и поверят в себя»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал то, что забил 100-й гол в АПЛ в матче против «Брайтона» (2:1) в 30-м туре.

«Это было то, о чем я мечтал. Это удивительное достижение, которого я не смог бы добиться без своих товарищей по команде. Забить 100 голов в АПЛ — это нечто грандиозное. Я был очень эмоционален, потому что у меня были тяжелые моменты в последние несколько недель. Скончался мой дедушка, и это было нелегко. Я хочу посвятить этот гол ему», — приводит слова Сон Хын Мина ВВС.

Также он высказался о том, что стал первым азиатским футболистом, забившим 100 голов в АПЛ.

«Надеюсь, что все азиатские игроки — особенно в Южной Корее — посмотрят на это достижение и поверят, что они тоже могут это сделать. Я беру на себя большую ответственность быть хорошим примером, чтобы помочь молодым ребятам. Я хочу, чтобы они поверили, что азиатский игрок может добиться удивительных вещей в премьер-лиге», — сказал игрок.

На данный момент Сон Хын Мин забил за «Тоттенхэм» во всех турнирах 142 гола и занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров. Ему необходим еще один гол, чтобы сравняться с Джермейном Дефо (143).

Сон Хын Мин
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 28 12 7 9 48-33 43
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
13
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 29 7 8 14 38-49 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
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8.04 14:30
МЮ – Эвертон
 2 : 0
8.04 17:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 2 : 0
8.04 17:00
Брентфорд – Ньюкасл
 1 : 2
8.04 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 0 : 1
8.04 17:00
Лестер – Борнмут
 0 : 1
8.04 17:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
8.04 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 1 : 0
8.04 19:30
Саутгемптон – Ман. Сити
 - : -
9.04 16:00
Лидс – Кр. Пэлас
 - : -
9.04 18:30
Ливерпуль – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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