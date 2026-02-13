Футбол
13 февраля, 12:21

Нападающий «Тоттенхэма» Одобер порвал крестообразную связку колена

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард «Тоттенхэма» Вильсон Одобер выбыл на длительный срок из-за повреждения, сообщает пресс-служба лондонцев.

21-летнему французу диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. В ближайшее время он перенесет операцию.

Одобер перешел в «Тоттенхэм» из «Бернли» летом 2024 года. В этом сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

ФК Тоттенхэм Хотспур
