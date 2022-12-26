Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ в «Boxing Day»

«Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 17-го тура АПЛ — 2:2. Один из голов «шпор» на счету форварда Харри Кейна.

Таким образом, нападающий сборной Англии забил свой 10-й мяч в «Boxing Day» — больше всех в истории АПЛ.

Помимо этого, Кейн отметился в каждом из своих семи матчей в день после Рождества.

В этом сезоне он забил свой 13-й гол в АПЛ.