The Telegraph: Кейн не планирует продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не планирует продлевать контракт с клубом, сообщает The Telegraph. Соглашение 29-летнего форварда истекает летом 2024 года.

По данным источника, в случае провала в переговорах председатель совета директоров клуба Дэниел Леви потребует от клубов АПЛ в случае интереса к Кейн сумму в размере 100 миллионов фунтов стерлингов. Представителям других лиг подписание англичанина обойдется дешевле.

Ранее интерес к нападающему проявляли «МЮ» и «Бавария».

В этом сезоне на счету Кейна 27 матчей, 17 голов и 3 результативные передачи.