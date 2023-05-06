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Сегодня, 19:53

Кейн — о победе над «Кристал Пэлас»: «В целом это хорошие три очка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 35-го тура АПЛ.

«Было тяжело, но очень важно взять три очка и забить гол. «Пэлас» находится в хорошей форме, поэтому знали, что будет трудно. Забитый гол перед перерывом помог нам, а во втором мы хорошо защищались. Так что в целом это хорошие три очка», — приводит слова Кейна ВВС.

«Тоттенхэм» прервал четырехматчевую серию без побед и поднялся на шестое место в турнирной таблице (57 очков). «Кристал Пэлас» — 12-й (40 очков).

Гарри Кейн
ФК Кристал Пэлас
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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АПЛ: «Манчестер Сити» обыграл «Лидс», «Ньюкасл» — «Арсенал» и другие матчи 35-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 33 19 6 8 49-40 63
5
 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
6.05 17:00
Борнмут – Челси
 1 : 3
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
 2 : 1
6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 1 : 0
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 1 : 0
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
7.05 21:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
8.05 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
8.05 19:30
Брайтон – Эвертон
 - : -
8.05 22:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 26
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 23 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 33 1 10
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 34 1 6
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