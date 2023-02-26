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Сегодня, 19:13

Гарри Кейн прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гарри Кейн.
Фото Reuters

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.

«Челси» был сложным соперником для нас в последние несколько лет. Так что это очень важная победа, чтобы удержаться на четвертом месте. В целом, я считаю, что мы заслужили победу. В матче был невероятный гол от Оливера Скиппа. Он много работал, поэтому было приятно увидеть, как он забил.

В первом тайме обе команды создали несколько полумоментов. Нам немного не хватало давления, но во втором тайме мы с этим справились. Я думаю, что мы просто показали немного больше мастерства в финальной трети», — приводит слова Кейна ВВС.

«Тоттенхэм» располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 45 очками.

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
0
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 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
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 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
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 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
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 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
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 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
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25.02 18:00
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Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
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Борнмут – Ман. Сити
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