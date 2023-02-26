Гарри Кейн прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Челси»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.

«Челси» был сложным соперником для нас в последние несколько лет. Так что это очень важная победа, чтобы удержаться на четвертом месте. В целом, я считаю, что мы заслужили победу. В матче был невероятный гол от Оливера Скиппа. Он много работал, поэтому было приятно увидеть, как он забил.

В первом тайме обе команды создали несколько полумоментов. Нам немного не хватало давления, но во втором тайме мы с этим справились. Я думаю, что мы просто показали немного больше мастерства в финальной трети», — приводит слова Кейна ВВС.

«Тоттенхэм» располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 45 очками.