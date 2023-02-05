Кейн: «Обогнать Джимми Гривза — великий момент для меня»

Нападающий «Тотетнхэма» Гарри Кейн поделился эмоциями после завершения матча 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0).

Англичанин стал автором победного гола и стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор», опередив по этому показателю легендарного Джимми Гривза.

«За последние пару недель об этом было так много разговоров, а сделать это в таком большом матче — еще более важно. Это особенный момент для меня.

Это прекрасное чувство. Когда я начал играть регулярно, я даже не представлял себе, как забить 200 голов в АПЛ. У меня осталось еще несколько лет, так что надеюсь, что впереди еще больше голов.

Джимми Гривз — настоящий герой, один из лучших нападающих в этой игре. И обогнать его — великий момент для меня», — приводит слова форварда BBC.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице (39 очков в 22 встречах). «Манчестер Сити» (45 очков, 21 матч) располагается на второй строчке и отстает от сыгравшего на матч меньше «Арсенала» на пять очков.