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Вернер попрощался с «Челси»: «Чувствовал много любви и поддержки на протяжении последних лет»

Нападающий Тимо Вернер попрощался с «Челси»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Тимо Вернер попрощался с «Челси».

«Сегодня заканчивается мой путь в «Челси». Я невероятно благодарен за то время, которое я провел в этом особенном клубе. Сейчас я хотел бы выразить свою признательность моим товарищам по команде, тренерам и персоналу, и особенно вам, болельщикам футбольного клуба «Челси».

Я чувствовал много любви и поддержки на протяжении последних двух лет, и я никогда не забуду, как вы, ребята, поддерживали меня в хорошие и трудные времена! Мы вместе брали трофеи, такие как Лига чемпионов, и я всегда буду помнить песню, которую вы написали и исполнили для меня. Я уже предвкушаю, как однажды снова буду играть на «Стэмфорд Бридж»!» — написал Вернер в своих соцсетях.

26-летний футболист 9 августа подписал контракт с «Лейпцигом» до 2026 года. Ранее появилась информация, что без учета бонусов «Челси» получит 19,5 миллиона евро.

В «Лейпциге» Вернер будет выступать под 11-м номером.

Источник: https://twitter.com/TimoWerner/status/1557034784848748545/photo/1
Тимо Вернер
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
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 - : -
13.08 17:00
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 - : -
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 - : -
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Саутгемптон – Лидс
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Манчестер Сити

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Джейми Варди

Лестер

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

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Тайлер Адамс

Лидс

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