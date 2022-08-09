Вернер попрощался с «Челси»: «Чувствовал много любви и поддержки на протяжении последних лет»

Нападающий Тимо Вернер попрощался с «Челси».

«Сегодня заканчивается мой путь в «Челси». Я невероятно благодарен за то время, которое я провел в этом особенном клубе. Сейчас я хотел бы выразить свою признательность моим товарищам по команде, тренерам и персоналу, и особенно вам, болельщикам футбольного клуба «Челси».

Я чувствовал много любви и поддержки на протяжении последних двух лет, и я никогда не забуду, как вы, ребята, поддерживали меня в хорошие и трудные времена! Мы вместе брали трофеи, такие как Лига чемпионов, и я всегда буду помнить песню, которую вы написали и исполнили для меня. Я уже предвкушаю, как однажды снова буду играть на «Стэмфорд Бридж»!» — написал Вернер в своих соцсетях.

26-летний футболист 9 августа подписал контракт с «Лейпцигом» до 2026 года. Ранее появилась информация, что без учета бонусов «Челси» получит 19,5 миллиона евро.

В «Лейпциге» Вернер будет выступать под 11-м номером.