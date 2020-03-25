Нападающий «Селтика» Эдуар не намерен торопить переговоры по новому контракту. Игроком интересуется «Арсенал»

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар не спешит подписывать новый контракт с шотландской командой, сообщает Goal.com.

По информации источника, 22-летний француз счастлив в Глазго, однако хочет реализовать свои амбиции в одной из команд из топ-5 лиг Европы и знает об интересе «Арсенала». Ранее сообщалось, что «канониры» готовы заплатить за Эдуара 30 миллионов фунтов. Также известно об интересе к форварду со стороны «Лестера» и «Эвертона».

В сезоне-2019/20 Эдуар забил 27 голов и отдал 19 результативных передач в 45 матчах за «Селтик» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 13,5 миллиона фунтов.