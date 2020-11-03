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Нападающий сборной Испании Морено заразился коронавирусом

21:01
Родриго Морено. Фото Instagram
Родриго Морено. Фото Instagram
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Нападающий «Лидса» и сборной Испании Родриго Морено сообщил о заражении коронавирусом. По словам 29-летнего форварда, он контактировал с больным родственником, но сам чувствует себя хорошо.

«К сожалению, я сдал положительный тест на коронавирус после контакта с членом семьи, который был инфицирован, но не знал об этом. По протоколу я ухожу на изоляцию и пропущу матч с «Кристал Пэлас». Мы с семьей чувствуем себя хорошо, мы с оптимизмом смотрим на ситуацию. Я поддержу «Лидс» и сборную Испании из дома, надеюсь скоро вернуться на поле», — написал Морено в Instagram.

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