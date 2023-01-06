Нападающий сборной Хорватии Оршич стал игроком «Саутгемптона»

Нападающий сборной Хорватии и загребского «Динамо» Мислав Оршич перешел в «Саутгемптон», сообщает сайт английского клуба.

30-летний вингер заключил контракт со «святыми» на 2,5 года.

В сезоне-2022/23 Оршич забил 13 голов и сделал 8 результативных передач в 27 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Также он стал бронзовым призером ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии.