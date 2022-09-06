Нападающий «Саутгемптона» Редмонд перейдет в «Бешикташ»

Нападающий «Саутгемптона» Натан Редмонд перейдет в «Бешикташ». Стороны уже согласовали условия сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Турецкий клуб возьмет 28-летнего англичанина в аренду на сезон.

Отметим, что контракт Редмонда со «святыми» истекает следующим летом. Тогда он сможет подписать с «Бешикташем» полноценный контракт на правах свободного агента.

В этом сезоне Редмонд провел только 1 минуту на поле в матчах АПЛ.