Мане рассказал о диалоге с Клоппом после перехода в «Баварию»
Нападающий Садио Мане рассказал о диалоге с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после перехода в «Баварию».
— Насколько тебе понравилось работать с Юргеном? Помог ли он тебе как игроку и человеку?
— Да, конечно, я думаю, что с самого первого дня [когда] я говорил с ним о переходе в «Ливерпуль», у нас были очень, очень хорошие отношения, он отличный тренер, — цитирует Мане пресс-служба «Ливерпуля». — У него большое сердце. Конечно, он очень помог мне стать тем игроком, которым я являюсь, он помог и персоналу, и всем ребятам, игрокам. И я сам, как я всегда говорил, тоже никогда не переставал усердно работать.
— Ты разговаривал с Юргеном и кем-нибудь из теперь уже бывших товарищей по «Ливерпулю», чтобы попрощаться?
— Да, конечно. После того, как оба клуба согласились [перейти], я отправил всем длинное сообщение, чтобы попрощаться, что нормально. Им было грустно, как и мне, но это часть жизни. Мы просто должны принять это.
Сегодня, 22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с Мане до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки по 30-летнему сенегальцу составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллион евро.
Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.
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|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
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|0-0
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14
|Астон Вилла
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|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
|0
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|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
|Борнмут
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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