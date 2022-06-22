Мане рассказал о диалоге с Клоппом после перехода в «Баварию»

Нападающий Садио Мане рассказал о диалоге с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом после перехода в «Баварию».

— Насколько тебе понравилось работать с Юргеном? Помог ли он тебе как игроку и человеку?

— Да, конечно, я думаю, что с самого первого дня [когда] я говорил с ним о переходе в «Ливерпуль», у нас были очень, очень хорошие отношения, он отличный тренер, — цитирует Мане пресс-служба «Ливерпуля». — У него большое сердце. Конечно, он очень помог мне стать тем игроком, которым я являюсь, он помог и персоналу, и всем ребятам, игрокам. И я сам, как я всегда говорил, тоже никогда не переставал усердно работать.

— Ты разговаривал с Юргеном и кем-нибудь из теперь уже бывших товарищей по «Ливерпулю», чтобы попрощаться?

— Да, конечно. После того, как оба клуба согласились [перейти], я отправил всем длинное сообщение, чтобы попрощаться, что нормально. Им было грустно, как и мне, но это часть жизни. Мы просто должны принять это.

Сегодня, 22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с Мане до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по 30-летнему сенегальцу составит 32 миллиона евро без учета бонусов. Максимально возможная выручка «Ливерпуля» — 41 миллион евро.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.