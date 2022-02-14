«Арсенал» отказался обменять Икарди на Обамеянга

Нападающий «ПСЖ» Икарди мог перейти в «Арсенал» зимой

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди мог перейти в «Арсенал» во время зимнего трансферного окна, сообщает The Athletic 14 февраля.

По информации источника, лондонскому клубу предложили обменять нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на 28-летнего аргентинца, однако они отказались.

В результате «Арсенал» расторг контракт с 32-летним габонцем, после чего он перешел в «Барселону».

В нынешнем сезоне Икарди забил пять мячей в 25 матчах за «ПСЖ». На счету семь голов и две передачи в 15 встречах за лондонцев.