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Сегодня, 15:29

«Арсенал» отказался обменять Икарди на Обамеянга

Нападающий «ПСЖ» Икарди мог перейти в «Арсенал» зимой
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди мог перейти в «Арсенал» во время зимнего трансферного окна, сообщает The Athletic 14 февраля.

По информации источника, лондонскому клубу предложили обменять нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на 28-летнего аргентинца, однако они отказались.

В результате «Арсенал» расторг контракт с 32-летним габонцем, после чего он перешел в «Барселону».

В нынешнем сезоне Икарди забил пять мячей в 25 матчах за «ПСЖ». На счету семь голов и две передачи в 15 встречах за лондонцев.

Источник: https://theathletic.com/3127370/2022/02/14/ornstein-man-utds-new-hire-jamaica-want-spence-referee-overhaul-liverpool-tour/?source=emp_shared_article&redirected=1
Мауро Икарди
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
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Диогу Жота

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П
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Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

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И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

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Гранит Джака

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