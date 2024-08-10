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Нападающий «МЮ» Антони поделился мнением об обвинениях его в домашнем насилии

Виктория Кравченко
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони заявил, что обвинения бывшей девушки футболиста в домашнем насилии отразилось на нем.

«Нравится нам это или нет, но все, через что я прошел, имело влияние на меня на футбольном поле. Это было очень тяжело для меня и всей моей семьи, но я многому научился. Я вырос и повзрослел», — цитирует Антони Daily Mail.

Он отметил, что эта ситуация сделала его сильнее. Футболист заявил о желании выступать лучше в этом сезоне.

Летом 2023 года бывшая девушка футболиста обвинила бразильца в применении насилия. Из-за этого Антони был отстранен от тренировок с командой.

В прошлом сезоне футболист провел 38 матчей в составе «МЮ», забив три гола и отдав две голевые передачи.

ФК Манчестер Юнайтед
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