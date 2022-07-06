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Сегодня, 19:27

Салах по новому контракту с «Ливерпулем» зарабатывает примерно 400 тысяч фунтов в неделю

Карен Саркисян
Корреспондент
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Стали известны детали нового контракта нападающего Мохамеда Салаха с «Ливерпулем».

Как сообщает The Atheltic, по новому соглашению 30-летний египтянин зарабатывает более 350 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что вместе с бонусами зарплата нападающего может достичь суммы примерно в 400 тысяч в неделю.

В пятницу, 1 июля, мерсисайдский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с Салахом.

Источник: https://theathletic.com/3398187/2022/07/04/salah-contract-liverpool/?source=user_shared_article
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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