Антонио рассказал, как «Вест Хэм» отказался от него после аварии: «Решили, что я стану обузой»

Бывший нападающий ряда клубов АПЛ Майкл Антонио рассказал, как потерял возможность продолжить карьеру в «Вест Хэме» после серьезной автомобильной аварии.

Футболист попал в ДТП в декабре 2024 года в районе графства Эссекс неподалеку от Лондона. Он врезался в дерево и получил перелом бедренной кости.

«Я очень люблю АПЛ. Но клуб отказался ждать и оценивать меня после аварии. В руководстве были люди, которые решили, что я стану обузой. Это их деньги, их решение. Я не могу обижаться», — цитирует Антонио BBC Sport.

Игрок отметил, что его менеджер пытался договориться с другими клубами, но все они предлагали сначала потренироваться, а потом принимать решение. По словам Антонио, ему такой вариант не подходил.

«Я люблю, когда мне доверяют, у меня есть репутация, и я не хочу унижаться», — добавил он.

2 марта Антонио подписал контракт с катарским клубом «Аль-Сайлия».

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