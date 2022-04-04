Рэшфорд поддержал ван Гала, который борется с раком. При нем форвард дебютировал в «МЮ»

Форвард «МЮ» Рэшфорд поддержал Луи ван Гала, у которого выявили рак

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поддержал бывшего главного тренера манкунианцев Луи ван Гала, который ранее сообщил, что борется с онкологией.

«Заслужил свой дебют при Луи ван Гале. Всегда буду в долгу. Вы сможете побороть это. Мы все с вами», — написал Рэшфорд в своих соцсетях.

70-летний специалист ранее сообщил, что у него агрессивная форма рака простаты. На данный момент он прошел 25 процедур.

Рэшфорд дебютировал за манкунианцев в феврале 2016 года.

Ван Гал возглавлял «МЮ» с 2014 по 2016 год и вместе с командой стал обладателем Кубка Англии.