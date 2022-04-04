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Сегодня, 19:45

Рэшфорд поддержал ван Гала, который борется с раком. При нем форвард дебютировал в «МЮ»

Форвард «МЮ» Рэшфорд поддержал Луи ван Гала, у которого выявили рак
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поддержал бывшего главного тренера манкунианцев Луи ван Гала, который ранее сообщил, что борется с онкологией.

«Заслужил свой дебют при Луи ван Гале. Всегда буду в долгу. Вы сможете побороть это. Мы все с вами», — написал Рэшфорд в своих соцсетях.

70-летний специалист ранее сообщил, что у него агрессивная форма рака простаты. На данный момент он прошел 25 процедур.

Рэшфорд дебютировал за манкунианцев в феврале 2016 года.

Ван Гал возглавлял «МЮ» с 2014 по 2016 год и вместе с командой стал обладателем Кубка Англии.

Источник: https://twitter.com/MarcusRashford/status/1510916244291084289
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Луи ван Гал
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 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
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 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
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 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
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 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
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 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
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 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
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 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
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 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
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 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
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Ливерпуль – Уотфорд
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Вулверхэмптон – Астон Вилла
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Лидс – Саутгемптон
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2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
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3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
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Тоттенхэм – Ньюкасл
 5 : 1
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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