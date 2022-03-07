Рэшфорд обеспокоен, что не имеет твердого места в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд обеспокоен тем, что не имеет твердого места в стартовом составе команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний англичанин максимально профессионально относится к сложившейся ситуации, но хочет получить конкретику по поводу своих перспектив в клубе.

Напомним, что нападающий начал на скамейке запасных матч 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4) и вышел на замену во втором тайме.

Отметим, что в 2022 года Рэшфорд всего два раза выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. При этом он шесть раз он выходил на замену.