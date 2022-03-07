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Сегодня, 12:10

Рэшфорд обеспокоен, что не имеет твердого места в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Рэшфорд обеспокоен малым количеством игрового времени в «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд обеспокоен тем, что не имеет твердого места в стартовом составе команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний англичанин максимально профессионально относится к сложившейся ситуации, но хочет получить конкретику по поводу своих перспектив в клубе.

Напомним, что нападающий начал на скамейке запасных матч 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4) и вышел на замену во втором тайме.

Отметим, что в 2022 года Рэшфорд всего два раза выходил в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. При этом он шесть раз он выходил на замену.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1500746824893624323
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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