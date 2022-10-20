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20 октября, 23:35

Роналду: «Поддаваться давлению — не выход. Скоро мы снова будем вместе»

Роналду выступил с заявлением на фоне информации об отстранении от ближайшего матча «Манчестер Юнайтед»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением на фоне информации об отстранении от игр клуба.

«Я всегда с уважением относился к своим коллегам, оппонентам и тренерам. Это не менялось. Я не менялся. Я такой же человек и профессионал на протяжении 20 лет моей игры на высочайшем уровне. И уважения всегда играло для меня важную роль.

Я начал в очень молодом возрасте. Те, кто были старше и опытнее всегда были для меня важным примером. С тех пор, я всегда старался быть примером для молодых игроков, которые играли со мной. К сожалению, так получается не всегда и иногда в порыве страсти мы действуем по-другому.

Сейчас я чувствую, что должен работать не покладая рук в Кэррингтоне (база «МЮ» — Прим. «СЭ»), поддерживать своих одноклубников и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению — не выход. И никогда им не был. Это «Манчестер Юнайтед» и мы должны быть едиными. Скоро мы снова будем вместе», — написал Роналду в соцсети.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что нападающий «МЮ» не примет участие в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Кроме того, по информации The Athletic, ожидается, что главный тренер Эрик тен Хаг отстранит португальца от занятий с основной командой, и футболисту придется работать в индивидуальном порядке.

Напомним, что Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

В текущем сезоне португалец провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отличился одним голом.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
3
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Фулхэм 11 4 3 4 19-20 15
9
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
10
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
11
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 10 2 3 5 11-15 9
17
 Астон Вилла 11 2 3 6 7-16 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Лестер 11 2 2 7 17-24 8
20
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 3 : 0
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 2 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 10 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

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