Роналду согласился с обвинениями FA в неподобающем поведении. Ранее тен Хаг утверждал обратное

Роналду согласился с обвинениями в неподобающем поведении в ситуации с разбитым телефоном мальчика с аутизмом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился с обвинениями Футбольной ассоциации Англии (FA) в неподобающем поведении в ситуации с разбитым телефоном мальчика с аутизмом.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, отвечая на вопрос о разбирательствах, утверждал обратное — что игрок не примет обвинения ассоциации.

Эпизод произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ. Вскоре после него португалец принес извинения.

23 сентября FA обвинила Роналду в нарушении своих правил за этот инцидент. В заявлении утверждается, что поведение форварда после финального свистка было некорректным и/или агрессивным.