Криштиану Роналду: «Для меня неприемлемо, что меня выпускают на поле на три минуты»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал подробности ситуации матча с «Тоттенхэмом» (2:0), когда покинул стадион за несколько минут до окончания встречи.

«Я жалею о том, что покинул партнеров, но в то же время я чувствовал, что тренер меня спровоцировал. Для меня неприемлемо, что меня выпускают на поле на три минуты. Извините, но я не такой игрок. И я знаю, что могу дать команде», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

При этом на словах о том, что «жалеет» Роналду говорил не очень уверенно и часто моргал.

37-летний Роналду не попал в стартовый состав и не вышел на замену, он ушел со скамейки запасных до финального свистка и не присутствовал в раздевалке, когда одноклубники праздновали победу.