Роналду: «Мне скоро будет 37 лет, но я все еще играю. Все потому, что я хорошо обращаюсь со своим телом, берегу его»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, что могут изменить люди, чтобы сделать мир лучше.

«Здоровье — это самое важное, — сказал Роналду, выступая на Всемирной выставке в Дубае. — Нужно заботиться о своем теле, о своем разуме, в духовном смысле в том числе. Речь не о культурах или религиях, ведь мы все одинаковы. Нужно учить молодых людей, как заботиться о своем теле, пить достаточно воды, хорошо высыпаться, тренироваться, слушаться отцов, ведь они дают хорошие советы«.

По словам нападающего, людям надо следовать хорошим примерам.

«Мне скоро будет 37 лет, но я все еще играю. Все потому, что я хорошо обращаюсь со своим телом, берегу его. Дело не в возрасте, а в том, что ты даешь своему телу и своему разуму. Хочу сказать молодым: слушайте отцов, учитесь, ведь мы все равны. Мы все люди — и мы, наше поколение и все остальные поколения, должны подавать пример молодым«, — сказал он.

36-летний португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы.