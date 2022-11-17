Криштиану Роналду: «Хотелось бы мне увидеть футболиста моего возраста, который сохраняет такой же уровень»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подтвердил, что у него было щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии.

«Это правда, правда. Но в прессе продолжают писать чушь, что я никому не нужен.

Честно говоря, я еще сохраняя мотивацию играть на высшем уровне. И разве не найдется клуба, который захочет получить игрока, который в прошлом сезоне забил более 30 голов?

Да, каждый из нас стареет. Это нормально. Нужно уметь адаптироваться. И я не могу сказать, что осталось таким же, каким был в 20 лет. Конечно, нет.

Но я меняю стиль игры. И хотелось бы мне увидеть футболиста моего возраста, который сохраняет такой же уровень. Я уверен, что смогу здорово выступить на чемпионата мира. Я готов к этому физически и психологически», — сказал португалец в интервью журналисту Пирсу Моргану.