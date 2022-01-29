Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Послушайте внимательно, ведь то, что я сейчас скажу, идет от самого сердца, — сказал Роналду, выступая на Всемирной выставке в Дубае. — Честно говоря, я не ожидал увидеть так много людей, которые будут ждать меня. Болельщики — моя мотивация двигаться дальше и играть. Без вас футбол станет чем-то меньшим. Ваша любовь и ощущение тепла, которое вы даете, переполняют меня гордостью. Мне не хватает слов, чтобы выразить это, но я хочу сказать: спасибо вам всем, что делитесь своей любовью, я очень ценю это».

36-летний португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы.