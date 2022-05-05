Роналду готов остаться в «МЮ», только если тен Хаг даст ему ключевую роль

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может остаться в клубе, сообщает Caught Offside.

По данным источника, 37-летний португалец, чей контракт с «МЮ» истекает в июне 2023 года, останется в клубе, только если новый главный тренер Эрик тен Хаг даст ему ключевую роль в клубе.

Пока проблем с будущим Роналду в «МЮ» нет, тем не менее агент футболиста Жорже Мендеш ждет ясности от руководства манкунианцев.

В этом сезоне Роналду стал четвертым игроком, забившим 100 голов за «МЮ».

1 мая сообщалось, что 37-летний форвард может вернуться в «Реал».

Ранее тен Хаг высказывался о роли Роналду в клубе.