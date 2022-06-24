Роналду на грани нервного срыва из-за слабой работы «МЮ» на трансферном рынке и думает об уходе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть манкунианский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Metro со ссылкой на Record.

По информации источника, 37-летнего португальца тревожит работа «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке.

Отмечается, что нападающий находится на грани нервного срыва и в беседах со своим окружением признается, что начнет искать новый клуб, если манкунианцы не будут активнее работать над усилением состава.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Баварию».

В прошедшем сезоне португалец забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.