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Сегодня, 20:58

Роналду примет решение о своем будущем после назначения нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть английский клуб, сообщает ESPN.

По информации источника, 36-летний португалец примет решение о своем будущем после назначения нового главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что новый главный тренер «МЮ» может отказаться от сотрудничества с нападающим.

В нынешнем сезоне Роналду забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 23 матчах за «Юнайтед». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 35 миллионов евро.

После 22 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4584272/haalandmbappe--and-ronaldo-who-could-move-in-a-blockbuster-summer-transfer-window
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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