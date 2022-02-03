Роналду примет решение о своем будущем после назначения нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть английский клуб, сообщает ESPN.

По информации источника, 36-летний португалец примет решение о своем будущем после назначения нового главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что новый главный тренер «МЮ» может отказаться от сотрудничества с нападающим.

В нынешнем сезоне Роналду забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 23 матчах за «Юнайтед». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 35 миллионов евро.

После 22 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.