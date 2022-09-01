Роналду может перейти в «Фенербахче». Нападающий согласовал контракт со стамбульским клубом

Роналду может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Фенербахче»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Фенербахче», сообщает Ajansspor.

По информации источника, 37-летний португалец согласовал условия личного контракта со стамбульским клубом.

Отмечается, что с нападающим лично общался его соотечественник, главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш, который убедил его согласиться на переход.

Летнее трансферное окно в Англии закроется в 01.00 по московскому времени в ночь с 1 на 2 сентября. В Турции оно будет открыто до 8 сентября.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 4 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.