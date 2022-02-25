Роналду: «Мне не нужно говорить, что я очень хорош. Моя статистика говорит сама за себя»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей игре.

«Нужно быть умным и понимать, что в 18, 20 или 25 лет ты не такой, как в 35, — приводит слова Роналду DAZN. — Благодаря опыту понимаешь, что теряешь что-то, чтобы приобрести другое. Нужен правильный баланс, чтобы продолжать соревноваться на самом высоком уровне. Это непросто, но в моем случае кажется, что это легко».

Нападающий заявил, что доволен своей статисткой.

«Мне не нужно говорить, что я очень хорош. Моя статистика говорит сама за себя. Факты есть факты, остальное вообще не имеет значения. Поэтому я очень доволен своей формой. Я по-прежнему забиваю и помогаю «Манчестер Юнайтед». Хочу продолжать в том же духе», — сказал он.

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.