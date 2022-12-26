Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эланга может перейти в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланг может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает The Athletic.

По информации источника, «Эвертон» заинтересован в услугах 20-летнего шведа. Главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард находится в поиске качественных атакующих футболистов. Одним из таких кандидатов является Эланга.

Эланг выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 14 матчей и отдал одну результативную передачу.