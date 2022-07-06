Рахим Стерлинг согласовал условия контракта с «Челси». Он будет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг согласовал условия контракта с «Челси». О сделке может быть объявлено до конца этой недели, сообщает Sky Sports.

Стерлинг будет одним из самых высокооплачиваемых игроков лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что клуб из Манчестера хочет получить за 27-летнего игрока 55-60 миллионов евро, переговоры продолжаются.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Ман Сити», в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.