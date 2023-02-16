Холанн — о прерванной голевой засухе: «Прошло 20 минут с последнего гола, так что нужно продолжать работать»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн после победы над «Арсеналом» (3:1) в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии прокомментировал свою серию без забитых голов. Норвежец до встречи с «канонирами» не забивал в двух играх АПЛ подряд.

«Голевая засуха? Прошло 20 минут с тех пор, как я последний раз забивал, так что нужно продолжать работать! Это был позитивный момент, и я всем доволен. Мы нуждались в этой победе, и теперь нам нужно двигаться вперед, потому что это то, что должен делать «Манчестер Сити», — цитирует BBC Холанна.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» — по 51. «Горожане» вышли на первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям, но у «канониров» есть еще игра в запасе.